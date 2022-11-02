В РАНХиГС заявили, что ректор вуза Владимир Мау находится в плановом отпуске

На этот период исполнение обязанностей возложено на проректора Дмитрия Арефьева

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ректор РАНХиГС Владимир Мау ушел в ежегодный плановый отпуск, который был согласован с правительством, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В настоящее время Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован по установленной процедуре с учредителем академии - правительством Российской Федерации. На период отпуска исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева", - сказал представитель пресс-службы.

"В то же время знаковые, ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Владимира Мау", - добавил собеседник агентства.

30 июня 2022 года МВД России сообщило, что Мау предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В тот же день решением Тверского суда Москвы он был заключен под домашний арест, 5 августа этот же суд изменил меру пресечения под подписку о невыезде. Предъявленное обвинение касалось двух эпизодов фиктивного трудоустройства ряда сотрудников Минпросвещения РФ в РАНХиГС в период с 2017 по 2018 год, общая сумма ущерба была оценена в 21 млн рублей. Мау проходил обвиняемым по уголовному делу, ранее возбужденному в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. 10 августа Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС. 14 октября стало известно, что дело в его отношении прекращено.