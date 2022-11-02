Ректор РАНХиГС уехал в Израиль после прекращения дела в отношении него

В пресс-службе академии ранее сообщили, что Владимир Мау находится в плановом отпуске

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Ректор РАНХиГС Владимир Мау после прекращения в отношении него уголовного дела о мошенничестве на сумму порядка 41 млн рублей уехал в Израиль. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Мау уехал в Израиль. С какой целью - пока неясно", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе академии ТАСС сообщили, что ректор находится в плановом отпуске.

МВД вменяло Мау в вину три эпизода преступной деятельности - причастность к заключению и неисполнению договоров между Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС, а также личного помощника экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой в Федеральный институт развития образования РАНХиГС. По одному из эпизодов ущерб составляет 1 млн рублей, по другому - 20 млн рублей, по третьему - около 20 млн рублей. Мау вину не признавал.

По делу проходят экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова, ректор "Шанинки" Сергей Зуев, экс-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак, проректор РАНХиГС Иван Федотов, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. Все они признали вину. В отдельное производство выделено дело главы научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Натальи Корниенко. Она покинула Россию и находится в розыске.