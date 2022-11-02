В Петербурге общественный транспорт с 4 по 6 ноября будет работать по графику воскресенья

При этом 3 ноября трамваи, троллейбусы, городские и пригородные автобусы будут работать по графику пятницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Общественный городской наземный транспорт изменит режим работы в Петербурге: с 4 по 6 ноября он будет работать по графику воскресенья, а 3 ноября - по графику пятницы. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Трамваи, троллейбусы, городские и пригородные автобусы работают: 3 ноября - по графику пятницы, 4, 5, 6 ноября - по графику воскресенья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что пригородные электропоезда также изменят режим работы, они будут курсировать 3 ноября по графику пятницы, 4 и 5 ноября - по графику субботы, 6 ноября - по графику воскресенья.

Кроме того, в СПб ГУП "Горэлектротранс" сообщили, что в связи с дорожными работами движение троллейбусов №26, 29, 35 по Южному шоссе 5-7 ноября будет закрыто, транспорт проследует в объезд.

"В связи с дорожными работами закрывается троллейбусное движение по Южному шоссе: с 23:00 5 ноября до 05:30 6 ноября, с 23:00 6 ноября до 05:30 7 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы.