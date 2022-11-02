Более 70 тыс. семей Подмосковья оформили выплаты на детей от 3 до 7 лет

Размер пособия составляет 7 до 15 тыс. рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 70 тысяч малообеспеченных семей Московской области оформили выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, размер финансовой поддержки составляет от 7 до 15 тыс. рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В Подмосковье свыше 73 тыс. семей с низкими доходами получают ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Размер пособия составляет 7 до 15 тыс. рублей", - приводятся в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе напомнили, что со следующего года будет введено единое универсальное пособие семьям с низкими доходами. Новое пособие объединит выплаты беременным, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет. Размер нового пособия составит 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка. При расчете будет учитываться имущество семьи.