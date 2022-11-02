Общество "Знание" объявило шорт-лист номинантов своей премии

В него вошли 76 участников

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет российского общества "Знание определило шорт-лист номинантов своей просветительской премии. В него вошли 76 участников, сообщила в среду пресс-служба общества.

"В шорт-листе премии "Знание" представлены самые масштабные и социально значимые просветительские инициативы, которые отражают актуальные тенденции современности. <...> Они помогают не только воспитывать в аудитории чувство национальной гордости, но и привлекать кадры в востребованные, развивающиеся сферы российской экономики. Важно, что деятельность многих номинантов-просветителей направлена на то, чтобы сплотить общество, призвать россиян к единству и взаимопомощи, развеять мифы о прошлом и настоящем нашей страны, донести до аудитории актуальную и достоверную информацию", - рассказал генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль, слова которого приводит пресс-служба.

В шорт-лист премии вошли 68 просветителей и проектов из 18 регионов России, а также восемь компаний. "Все 76 участников, претендующих на звание лауреата, преодолели многоступенчатый отбор из более чем 6 300 заявок в 11 номинациях. Их просветительская деятельность оценивалась экспертным советом, в который вошли ведущие представители бизнеса, науки, искусства и других сфер", - сообщили в пресс-службе. Всего на звание "просветитель года" и "лучший просветительский проект" претендовали 6 374 номинанта из 86 регионов России, включая Луганскую и Донецкую народные республики. Заявки охватывали темы экологии, образования, спорта, культуры, религии и политики.

Просветительская премия "Знание" была учреждена в 2021 году для признания достижений российских деятелей в сфере просвещения. Лауреатами премии становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В 2021 году премия собрала свыше 3 тыс. заявок из 80 регионов России.