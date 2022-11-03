День народного единства: что мы отмечаем 4 ноября

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году и с этого момента является выходным, однако многие россияне до сих пор не знают, что произошло в этот день и что именно мы отмечаем.

ТАСС разобрался, когда и почему 4 ноября стал праздником, какая история скрывается за этой датой и почему для нее выбрали такое название.

Что произошло в этот день? 1 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

Почему эта дата так важна? 2 С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в России. Через несколько месяцев после освобождения Москвы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны: дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, крестьяне и делегаты от русских городов, избрали нового царя — представителя династии Романовых Михаила Федоровича.

Как поляки оказались в Москве? 3 После смерти в 1598 году последнего царя из династии Рюриковичей Федора Иоанновича и его младшего брата Дмитрия трон занял боярин Борис Годунов. Однако для знати его права на высшую власть являлись нелегитимными. Этим воспользовались самозванцы, выдававшие себя за погибшего царевича Дмитрия. В стране начался политический кризис, получивший название Смутного времени. В 1609 году польский король Сигизмунд III начал против России военную интервенцию. Значительная часть страны оказалась под контролем польско-литовских отрядов. Власть перешла к совету бояр (Семибоярщина), который присягнул на верность польскому королевичу, сыну Сигизмунда. А Москва оказалась оккупирована польскими войсками. В 1612 году народное ополчение, созданное в Нижнем Новгороде для освобождения русских земель от иноземных захватчиков, взяло штурмом Китай-город и изгнало польские войска.

Кто такие Минин и Пожарский? 4 Нижегородский земский староста Кузьма Минин сыграл большую роль в создании народного ополчения, обратившись с призывом к горожанам дать отпор врагу. Собралось огромное по тем временам войско — более 10 тыс. служилых поместных людей, крестьян, казаков, стрельцов и дворян. Наравне с русскими в ополчение вошли марийцы, чуваши, коми и другие народы Поволжья и Севера. Воеводой был избран новгородский князь Дмитрий Пожарский, а Минин стал его помощником и казначеем. В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади был установлен памятник "Гражданину Минину и князю Пожарскому" работы скульптора Ивана Мартоса — первый в истории России памятник не царю или полководцу, а народным героям.

Когда 4 ноября стало праздником? 5 В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником. Русская православная церковь в этот день чтит память Казанской иконы Божией Матери "за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года".

Как икона оказалась связана с историей освобождения Москвы? 6 По преданию, Казанская икона Божией Матери была прислана из Казани князю Дмитрию Пожарскому и стала покровительницей народного ополчения. С ней войско вошло в Москву. Сегодня на Красной площади стоит собор Казанской иконы Божией Матери, освященный в 1637 году в память о героях, освободивших столицу.

Если праздник существовал, зачем его снова ввели в 2005 году? 7 В советские годы 4 ноября не отмечалось и не было выходным. Праздничным днем считалось 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. В 1996 году праздник переименовали в День примирения и согласия. В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Этот день стал выходным вместо 7 ноября, которое получило статус памятной даты — День Октябрьской революции 1917 года.

Почему праздник называется День народного единства? 8 Одним из объяснений того, почему было выбрано такое название, может служить пояснительная записка к проекту закона о введении нового праздника: "4 ноября 1612 года воины народного ополчения … продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе".

Материал подготовлен при участии "ТАСС-Досье"