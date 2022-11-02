Мизулина сообщила, что в некоторых регионах готовятся протестные акции к 4 ноября

По словам директора Лиги безопасного интернета, они подогреваются Западом

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Лига безопасного интернета фиксирует появление большого количества экстремистских призывов к проведению протестных акций на территории РФ в День народного единства России, который отмечается 4 ноября. Об этом в среду сообщила директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"К 4 ноября планируется ряд протестных акций, подогреваемых из-за рубежа, в первую очередь с территории Украины. Работаем над этой информацией, над этими экстремистскими призывами совместно с правоохранительными органами, МВД в оперативном режиме. Наша команда занимается таким мониторингом. Но надеемся, что все-таки такие попытки не пройдут и большого количества людей они на улицы вывести не смогут", - сказала она в рамках итогового форума Общественной палаты РФ "Сообщество", который проходит в Музее Победы в Москве.

По словам Мизулиной, наибольшее количество таких призывов фиксируется на территории Бурятии, Якутии, Тувы, ряда других регионов.

"Мы все с вами в преддверии большого государственного праздника, Дня народного единства. Несмотря на все попытки Запада расколоть наше общество, особенно вокруг темы специальной военной операции, мы все равно все вместе, мы едины, единая большая страна, которая все трудности преодолеет и выйдет из этой ситуации победителем", - заключила она.