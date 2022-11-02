Глава Чувашии поручил пересмотреть бюджеты для сокращения расходов на новогодние праздники

Олег Николаев уточнил, что детские праздники отменять не планируется

ТАСС, 2 ноября. Власти Чувашии сократят объем бюджетных расходов на подготовку к новогодним мероприятиям. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

В середине октября Николаев сообщил, что принял решение отменить проведение новогодних праздников в республике и направить высвобожденные средства в помощь мобилизованным жителям и их семьям.

"Будут пересмотрены все бюджеты в части бюджетной системы на республиканском и муниципальном уровнях, те, которые планировалось направить на торжества. И речь идет прежде всего о тех средствах, которые имеют характер если не излишеств, то, скажем так, необязательный", - сказал собеседник агентства.

Глава республики уточнил, что детские праздники отменять не планируется. "Все будет сделано может также, но за счет спонсоров, либо скромнее, но так, чтобы дети почувствовали праздник", - подчеркнул он.

Глава Чувашии уточнил, что такие меры будут приниматься прежде всего в крупных городах республики - в Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле, Канаше и Алатыре. "Участие крупных предприятий, в том числе в установке елок в публичных местах, будет только приветствоваться, поддерживаться, а может где-то даже и организовываться со стороны администраций", - сказал собеседник агентства.

Согласно опубликованным в октябре результатам всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник", более 70% россиян поддерживают отказ от проведения новогодних мероприятий в этом году в российский городах с целью перераспределения свободных средств на нужды военнослужащих. Ряд руководителей регионов РФ и главы городов уже заявляли о том, что отменяют новогодние салюты и гуляния с учетом нынешних условий.