Студенты штабов #Мывместе собрали около 134 тонн продуктов для военнослужащих и их семей

Как сообщили в Минобрнауки, в работе задействованы свыше 70 тыс. студентов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Студенты - волонтеры штабов #Мывместе собрали около 134 тонн продуктов и товаров первой необходимости для военнослужащих и их семей, сообщается в среду на сайте Минобрнауки РФ.

"В российских вузах открылись 346 волонтерских штабов в рамках общероссийской добровольческой акции #Мывместе. В их работе задействованы свыше 70 тыс. студентов, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи, а также сотрудничают с военнослужащими и их семьями. На сегодняшний день около 134 тонн продуктов и товаров первой необходимости, собранных на базе университетов, отгружены для доставки нуждающимся", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минобрнауки России была запущена федеральная горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Сейчас к ее работе привлечены 149 вузов из всех округов страны.

"Сегодня актив университетов работает по-настоящему системно. Сбор гуманитарной помощи, юридическая и психологическая поддержка, адресная работа с мобилизованными и их родными - за каждым делом стоят наши студенты, педагоги и сотрудники. Благодаря их усилиям мы становимся обществом, где всегда можно рассчитывать на помощь в сложной жизненной ситуации", - приводятся на сайте министерства слова замминистра науки и высшего образования Григория Гурова.

Уточняется, что министерством также подготовлены методические рекомендации по запуску региональных штабов #Мывместе. Вузам предложены форматы участия в акции по поддержке военнослужащих и членов их семей, среди которых адресная помощь с бытовыми запросами, привлечение детей военных к участию в развивающих научных программах и культурных мероприятиях университетов, проведение социально значимых акций.