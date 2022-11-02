Интерактивный атлас о малочисленных народах РФ переведут на английский язык в 2023 году

Сейчас атлас рассказывает о культуре, языке, проблемах, традициях, выдающихся представителях 10 народов, в 2023 году информация появится еще о 30

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Интерактивный атлас с информацией о коренных малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока, который разработан исследователями Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), переведут на английский язык в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Саммита коренных малочисленных народов Арктики ректор РГГУ Александр Безбородов.

Интерактивный атлас, в котором собраны сведения о ненцах, эвенках, саамах и других народах, представили 8 сентября на Восточном экономическом форуме представители РГГУ и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сейчас атлас рассказывает о культуре, языке, проблемах, традициях, выдающихся представителях 10 народов, но в 2023 году информация появится еще о 30. Любой желающий может познакомиться с атласом на сайте.

"Команда РГГУ включает в себя первоклассных переводчиков, им оплачивается работа. Они уже начали по мере того, как мы наполняем и делаем его до отчетной формы, этот атлас переводить. В 2023 году англоязычная версия будет готова, мы обязаны с ней отчитаться. В конце 2023 года будет завершена работа над атласом", - сказал собеседник агентства.

На сессии саммита "Актуальные подходы к сохранению языков, культурного наследия и образа жизни коренных малочисленных народов Арктики: традиции и новации" Безбородов отметил, что работа по изучению культуры малочисленных народов и создание хорошего информационного продукта поможет в развитии общества и государства, сделает малочисленные народы более понятными и открытыми для жителей РФ и других стран.

На всех языках мира

Как сообщил на саммите руководитель проекта по цифровизации языкового и культурного наследия народов Арктики, завкафедрой ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета Анатолий Жожиков, сейчас ученые ведут запись на цифровые носители всех элементов языка и культуры малочисленных народов. В течение 2022-2023 годов планируется максимально изучить их, а к 2024 году - внести на интерактивную ГИС-карту, в цифровые ресурсы. Первая подобная карта будет создана по территории Республики Саха (Якутия), на ней можно будет увидеть места жительства чукчей, эвенков и других коренных народов.

При этом, он отметил, что для развития проекта, сохраняющего вымирающие языки, необходимы финансовые и человеческие ресурсы. "В такой большой стране, например, для финансовой поддержки необходимо привлекать иностранные регионы, во-первых. Во-вторых, нужно определить ответственное министерство для оказания финансовой поддержки", - сказал Жожиков.

Как сообщил на саммите заместитель Министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаил Погодаев, сейчас проекты с международным участием по сохранению малочисленных коренных народов, а также сохранению и цифровизации их культуры и языка, которые были одними из флагманских от РФ в международном Арктическом совете, подверглись санкциям. Европейские партнеры, в частности Норвегия, от них отказались. При этом, как считает Погодаев, принимаемые в отношении России санкции не должны касаться проектов по сохранению культуры и языков.

"Потому что сегодня перед коренными народами стоят вызовы по утрате языков, традиционной культуры, традиционного образа жизни в условиях глобализации и изменения климата. В первую очередь они ударят по тем, кто зависит от природы, самые уязвимые окажутся в самом уязвимом положении. Мы призываем арктические государства вернутся к сотрудничеству. Российская Федерация продолжит реализацию наших проектов и выполнит все обязательства, взятые в международном Арктическом совете", - сказал Погодаев.

Интернет для оленеводов и традиционные приветствия

Как считает вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Нина Вейсалова, также для сохранения традиционных языков нужно на законодательном уровне закрепить использование этих языков, в частности в органах власти.

"Все мы знаем, что 2022 год является стартом десятилетия языков коренных народов. И это событие мы считаем глобальным призывом к действию, сосредоточению всех ресурсов и возможностей, чтобы наши языки звучали в глобальном и современном мире. Новое десятилетие мы рассматриваем как большой диалог между всеми заинтересованными сторонами", - сказала она.

Как сообщил ТАСС Погодаев, планируется также привнести цифровизацию в быт коренных народов, в частности оленеводов, чтобы обеспечить их связью и дать возможность делиться своей культурой в интернете. Для этого планируется расширить программу проекта "Молодой оленевод". "Мы планируем внесение изменений в существующую программу, по срокам ориентируемся на следующий год. В первую очередь это связано с порядком предоставления субсидий: программа должна отвечать основным задачам проекта - поддержке молодежи и внедрении их в традиционно-хозяйственную деятельность", - сообщил Погодаев.

Он отметил, что в программу могут войти такие общественные инициативы, как проект "Цифровой оленевод" и проект "IT-стойбища", реализуемый в Ханты-Мансийском автономном округе, что позволит обеспечить доступ общин коренных народов к связи.

Также Погодаев добавил, что в рамках программы планируется поднятие возрастного ценза, чтобы меры помощи распространялись не только на молодежь, но и на старшее поколение оленеводов. Также планируется внедрение образовательных программ для молодых оленеводов для получения квалификации и дипломов, что позволит повысить их доходы.

Кроме того, по его словам, изменения в программе коснутся и закона о кочевой семье. Планируется разработать минимальный стандарт обеспеченности молодой кочевой семьи и установить объем системной государственной поддержки. "Это необходимо, чтобы семьи не сталкивались с элементарными проблемами обеспечения своего быта, имели доступ к связи и интернету", - отметил Погодаев.