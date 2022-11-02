Regnum приостановило работу

Главный редактор Модест Колеров сообщил, что собственник поменял руководство в компании, управляющей информационным агентством

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Собственник управляющей компании информационного агентства Regnum поменял руководство в компании, управляющей агентством. До прояснения ситуации работа Regnum приостановлена, говорится в опубликованном на сайте агентства обращении главного редактора Модеста Колерова.

"Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА Regnum в прежнем формате, который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин", - говорится в обращении Колерова.

Вплоть до прояснения ситуации агентство приостанавливает работу, заявил главный редактор.

Информационное агентство Regnum создано 22 июля 2002 года. Его сфера вещания охватывает все регионы РФ и сопредельные государства Европы, Средней Азии и Закавказья.