Число жалоб в Росздравнадзор в 2022 году выросло на четверть

При этом доля обоснованных жалоб снизилась до 20,3%, рассказал советник руководителя ведомства Анатолий Шаронов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число жалоб в Росздравнадзор за 10 месяцев текущего года составило более 144 тыс., это на четверть больше, чем в прошлом году, рассказал в среду советник руководителя ведомства Анатолий Шаронов.

"Если анализировать количество обращений граждан, поступивших в Росздравнадзор за 10 месяцев сего года, то общее их количество составило более 141 тыс., что на четверть превышает аналогичный показатель за предыдущий год", - сказал он, выступая на форуме "Сообщество".

При этом, по его словам, доля обоснованных жалоб снизилась с 30% в 2021 году до 20,3% в текущем году.