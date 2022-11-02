Московским учителям могут повысить зарплату за проведение практикумов по ЕГЭ

На данный момент средний уровень заработной платы московского учителя составляет 125,6 тыс. рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московским учителям могут повысить заработную плату за проведение практикумов по ЕГЭ, которые появятся в образовательных учреждениях в феврале 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Заработная плата учителей будет сформирована в соответствии с их нагрузкой, то есть если у учителя возрастет количество часов, то будет увеличена и оплата. При этом нагрузка учителей может измениться только при их личном согласии", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что московские учителя получают достойную заработную плату, которая включает оклад, постоянные стимулирующие выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году, а также разовые премии по результатам работы в текущем учебном году. На данный момент средний уровень заработной платы московского учителя составляет 125,6 тыс. рублей.

"Добавим, что в проекте задействованы как молодые учителя, так и педагоги со стажем. Они являются квалифицированными специалистами, которые отлично разбираются в предмете, знают образовательную программу и могут дать детям все необходимые знания для подготовки к ЕГЭ", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что московские школы переходят на новый формат подготовки к ЕГЭ. Во втором полугодии в расписание добавятся практикумы по тем предметам, которые школьники выбрали для сдачи на экзамене. Новый формат подготовки к ЕГЭ был разработан по запросу родителей и учеников.

Благодаря новому подходу подготовки к ЕГЭ выпускники смогут проработать индивидуальные потребности по выбранным предметам на практикумах прямо в школе. Вся учебная программа по непрофильным предметам будет пройдена до 1 февраля в полном объеме за счет использования эффективных методик преподавания, сокращения времени на повторение и уменьшения числа дополнительных контрольных работ. При этом в расписании старшеклассников останутся уроки, особенно важные для развития личности и поддержания здоровья - математика, история, обществознание, литература, физкультура и "Разговоры о важном".