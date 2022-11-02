Омбудсмен и ректор Дипакадемии МИД РФ договорились о сотрудничестве в правовом просвещении

Татьяна Москалькова выразила уверенность, что совместная работа поможет эффективнее защищать права граждан РФ в мире

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко в среду подписали соглашение о сотрудничестве в сфере правового просвещения и экспертной оценки международных событий. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

"Мы тесно взаимодействуем с МИД и его структурами по многим вопросам защиты прав человека. И очень важно передавать этот накопленный опыт людям, которые только начинают службу или повышают свою квалификацию в системе международных отношений", - написала Москалькова.

Она выразила уверенность, что совместная с Дипломатической академией работа по правовому просвещению и обучению, по экспертной оценке международных событий, аналитической и научно-исследовательской деятельности поможет эффективнее защищать права граждан РФ в меняющемся мире.