В Петербурге появятся новые цифровые сервисы в сфере образования и туризма

Власти региона планируют, что приложения станут частью единой online-платформы, которая будет помогать решать вопросы, касающиеся городской жизни, быта, выбора досуга, образования и т. д.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует расширить систему городских цифровых сервисов. Новые цифровые сервисы в сфере культуры, спорта, образования и туризма появятся в Петербурге в ближайшее время, сообщил в среду журналистам вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

"Систему городских цифровых сервисов начали создавать еще в 2020 году по поручению губернатора Александра Беглова, и сейчас она уже сформирована в конкретные виды программных решений. Мы делаем жизнь петербуржцев в цифровой среде удобнее. Сфера IT очень гибка - если отечественного аналога нет, то вопрос его создания - дело всего лишь времени", - сказал он на стратегической сессии по развитию экосистемы городских сервисов "Цифровой Петербург" по направлениям: культура, спорт, образование и туризм.

Планируется, что цифровые приложения станут частью единой online-платформы, которая позволяет решать вопросы, касающиеся городской жизни, быта, выбора досуга, образования и т. д. Например, сервисы по туристическим маршрутам или для совместных занятий спортом, когда человек с помощью приложения приглашает соседа по району на пробежку.

Региональный координатор федерального проекта "Цифровая Россия", директор Санкт-Петербургского информационно- аналитического центра Андрей Максименко отметил, что целью проекта также является поддержка отечественных разработчиков и обеспечение импортонезависимости.

"Вместе с федеральными коллегами мы нашли большое количество идеологических совпадений с ролевой моделью экосистемы городских сервисов "Цифровой Петербург" и приложения "Я здесь живу", потому мы всячески поддерживаем этот подход и активно внедряем его в своих проектах и процессах", - подчеркнул он.