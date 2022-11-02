Путин поручит своей администрации искать в регионах лучшие практики помощи участникам СВО

Президент РФ выразил надежду, что они будут реализованы

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит своей администрации выявлять в регионах лучшие практики поддержки мобилизованных и их семей, и выразил надежду, что они будут реализованы.

Так глава государства прокомментировал в среду на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым меры, которые принимаются в городе для поддержки участников СВО.

"То, что вы сейчас изложили в качестве плана поддержки - это очень важно. Надеюсь, что самые лучшие практики будут реализованы, и я обязательно поручу и администрации президента <...>, чтобы проводилась такая работа по выявлению самых лучших практик", - сказал глава государства.