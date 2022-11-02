2 ноября, 16:03,
обновлено 2 ноября, 16:16
Частичная мобилизация в России

Путин поручит своей администрации искать в регионах лучшие практики помощи участникам СВО

Президент РФ выразил надежду, что они будут реализованы

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит своей администрации выявлять в регионах лучшие практики поддержки мобилизованных и их семей, и выразил надежду, что они будут реализованы.

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Так глава государства прокомментировал в среду на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым меры, которые принимаются в городе для поддержки участников СВО.

"То, что вы сейчас изложили в качестве плана поддержки - это очень важно. Надеюсь, что самые лучшие практики будут реализованы, и я обязательно поручу и администрации президента <...>, чтобы проводилась такая работа по выявлению самых лучших практик", - сказал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРазвожаев, Михаил ВладимировичЧастичная мобилизация в России
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