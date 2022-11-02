Мезенцев назвал сотрудничество СМИ России и Белоруссии примером взаимодействия в СНГ

Госсекретарь Союзного государства ранее отмечал, что Москва и Минск вынуждены принимать меры в ответ на информационное давление Запада

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие российских и белорусских журналистов во многом является примером выстраивания отношений на пространстве СНГ. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, выступая в среду на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".

"И вот в этом плане взаимодействие с журналистским сообществом Беларуси, учет и различных мнений людей нам по-настоящему необходим. Может быть, в более широком формате и в более широком плане. <...> Отношения с очень яркими, профессиональными, смелыми людьми в родной Беларуси - это во многом пример для отношений на пространстве Содружества. Это наш ресурс, нисколько не менее важный, чем цифры товарооборота, экономика и оборонное взаимодействие", - сказал он.

Ранее Мезенцев отмечал, что Москва и Минск вынуждены принимать меры в ответ на информационное давление Запада, которое "сопровождается информационным давлением, очевидными информационными фантомами, создаваемыми по отношению к действиям России и Белоруссии, которые в международном правовом поле безупречны и, безусловно, касающимися в том числе ответных мер".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 ноября 2021 года выступил с идеей создания медиахолдинга Союзного государства. Мезенцев сообщал, что работа в этом направлении может быть завершена к концу следующего года. Он отмечал, что медиахолдинг будет информировать аудиторию о совместных проектах России и Белоруссии и "о той огромной палитре системы отношений между двумя странами, о которой не всегда удавалось рассказать в прошлом".