В дагестанских школах введут уроки бадминтона в 2023 году

Проект реализовывали на базе 20 пилотных школ

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Уроки бадминтона введут в дагестанских школах в 2023 году. Проект реализовывали на базе 20 пилотных школ, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона в среду.

"Реализацию федеральной программы "Бадминтон в школу" обсудили на семинаре во Дворце спорта имени Г. Гайдарбекова. В Дагестане проект реализовывали на базе 20 пилотных школ. В следующем году проект будет внедрен во всех школах Дагестана. В рамках мероприятия для преподавателей физкультуры провели мастер-классы по бадминтону. Педагогам вручены методические рекомендации по ведению занятий и инвентарь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект "Бадминтон в школу" реализуется в республике Министерством образования и науки Дагестана совместно с Федерацией бадминтона региона по национальному проекту "Демография".