В России разработали технологию очистки сточных вод без ущерба для экологии

По информации компании "Росводоканал", технология дает возможность любому коммунальному предприятию осуществлять переработку и утилизацию годового объема илового осадка при снижении общих затрат в два раза

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Компания "Росводоканал" презентовала технологию, способную решить проблему утилизации осадка сточных вод без ущерба для экологии. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В рамках Дня экологии, организованного "ВЭБ венчурс" в пространстве "Городских лабораторий" ВЭБ.РФ, "Росводоканал" представил модель инновационной отечественной установки каталитического сжигания осадка сточных вод. Модуль позволяет любому коммунальному предприятию осуществлять переработку и утилизацию годового объема илового осадка при снижении общих затрат в два раза", - говорится в сообщении.

Первый экспериментальный цех по сжиганию осадка сточных вод был построен на базе филиала "Росводоканал Омск" и с 2020 года проходит опытно-промышленную эксплуатацию, пояснили в пресс-службе. "Омский тепломодуль может переработать до 6 тонн осадка в час, в год - 50 тыс. тонн отходов в виде кека - обезвоженного осадка. В результате каталитической реакции образуется неопасная зола 4-5-го классов, которая используется в жилом и дорожном строительстве", - рассказали в Росводоканале.

Как отметили в компании, более 85% оборудования модуля - отечественного производства, стоимость проекта в несколько раз ниже европейских и японских аналогов. При этом преимущество российского решения, в первую очередь, в низких капитальных и эксплуатационных затратах, а также в экологичности.

"Проблема накопления осадка является одной из ключевых для коммунальной отрасли - ежегодно в России образуется около 7 млн тонн ила. Строительство одной или нескольких установок могут разгрузить поля-накопители, куда десятилетиями вывозятся отходы сточных вод, высвободить значительные городские территории, избавить жителей близлежащих районов от неприятных запахов, улучшить качество жизни", - отметил коммерческий директор "Росводоканала" Александр Запруднов, которого цитирует пресс-служба.