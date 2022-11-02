Главред Regnum заявил, что работу информационного агентства приостановили бессрочно

Модест Колеров сообщил, что собственник управляющей компании вывел из совета директоров гендиректора агентства Юлию Крижанскую

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Информационное агентство Regnum приостановило работу на неустановленный срок в связи с тем, что собственник управляющей компании вывел из совета директоров гендиректора агентства Юлию Крижанскую. Об этом в среду сообщил ТАСС главный редактор Regnum Модест Колеров.

Ранее на сайте агентства было опубликовано обращение главного редактора, в котором указано, что работа Regnum приостановлена до прояснения ситуации со сменой руководства.

"Собственник вывел из совета директоров нашего гендиректора Юлию Крижанскую. На ее место ввели человека, чью фамилию я даже выучить не могу, не знаю, честно. Никто ничего не объяснил до сих пор, мне - главному редактору - ничего не сказали. Но нельзя просто взять и вытащить одну ножку из-под стула. Мы остановили вещание, чтобы это видели все. Пока бессрочно, потому что, повторяю, никто ничего нам не сказал", - сообщил он.

По словам Колерова, дальнейшая судьба коллектива будет известна после того, как информация поступит от нового руководства. "Сейчас сказал сотрудникам - пока интерфейс не работает, сидите, отдыхайте. Это редкий момент, пользуйтесь. Конечно, люди переживают, для большинства это вся жизнь. Есть люди, которые работают тут 23 года, это огромная редкость. <...> До 10 числа все зарплаты будут выплачены, а дальше уже новый гендиректор должен что-то людям сказать", - заключил он.

Информационное агентство Regnum создано 22 июля 2002 года. Его сфера вещания охватывает все регионы РФ и сопредельные государства Европы, Средней Азии и Закавказья.