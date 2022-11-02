Мезенцев отметил важность СМИ в формировании общественных ценностей

Госсекретарь Союзного государства ранее заявил, что нравственной платформой, на которой Россия и Белоруссия противостоят внешнему давлению, должны стать события общей истории

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Нравственные ценности общества, в том числе боевой дух солдат, защищающих свою Родину, зависят и от работы журналистов, что является важным аспектом их деятельности. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, выступая в среду на медиафоруме СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".

"Разговаривая с миллионами людей, журналисты обязаны понимать, что борьба за умы и сердца сегодня - это не только нефть и газ. И то, с каким настроением офицеры и солдаты защищают национальные интересы своей Родины, то, как человек готов служить или спрятаться от повестки из военкомата, тоже зависит от того, какой тональности диалог тысяч журналистов с миллионами людей", - сказал он.

Ранее Мезенцев заявил, что нравственной платформой, на которой Россия и Белоруссия противостоят внешнему давлению, должны стать события общей истории, "уважение к той стране, где ты живешь, которая дала тебе жизнь, которая позволила ощущать себя частицей огромного мира". Он отметил также, что противодействие внешнему давлению должно включать в себя и информационный фактор, в том числе предложение журналистами жителям двух стран "позитивной, очень интересной, содержательной повестки тем людям, которые живут своей рабочей жизнью, очень добросовестно, очень честно, зарабатывают свой хлеб, воспитывают детей и верят в нашу сплоченность, верят в день нынешний, верят в день завтрашний, с огромным уважением относятся к совместной истории".