В Свердловской области полностью промаркировали маршрут "Сысертской сотни"

В дальнейшем на тропе планируют установить навигационные столбы, создать спортивные площадки, пункты проката инвентаря и участки инклюзивного отдыха для маломобильного населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Маркировку туристической тропы "Сысертская сотня" протяженностью 100 км завершили в Сысертском городском округе Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

Ранее пресс-служба управляющей компании туристско-рекреационными кластерами региона сообщала, что всесезонный кольцевой турмаршрут протяженностью 100 км будет создан в 2023 году в рамках развития кластера "Большая Сысерть" в Сысертском городском округе Свердловской области. Велопешеходная тропа "Сысертская сотня" объединит шесть населенных пунктов с природными и культурными достопримечательностями округа. Маркировка представляет собой специальные опознавательные знаки, нанесенные по всему маршруту тропы.

"Тропа, которая началась с идеи на карте, наконец-то промаркирована полностью. Сейчас наша задача - создание туристических "магнитов", которые будут стимулировать туристический трафик. А также - привлечение бизнеса, который сможет удовлетворить туристический спрос на услуги питания, размещения, развлечения и обеспечить качественный сервис", - цитируют в департаменте главу Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских.

Как добавили в департаменте, по планам округ должен стать пилотной территорией региона, где все достопримечательности будут озвучены и загружены в единое приложение-аудиогид для путешественников Welcome to Ural. В будущем на тропе установят навигационные столбы, также появятся спортивные площадки, пункты проката инвентаря и участки инклюзивного отдыха для маломобильного населения.

"Для Свердловской области это пилотный проект, который должен стать примером для уральских тропотопов и связующим звеном для ключевых объектов нового туркластера "Большая Сысерть", - приводят в департаменте слова гендиректора управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области (УК ТРК СО) Леонида Гункевича.

Ранее департамент информационной политики региона сообщал, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" предполагает преображение исторического центра Сысерти, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов. Все исторические объекты завода, которые являются памятниками федерального значения, будут сохранены.