2 ноября, 17:21

В Курской области восстановили электроснабжение села Гуево после обстрела

Из-за обстрела со стороны ВСУ в селе ранее были повреждены линии электропередачи

ТАСС, 2 ноября. Подачу электричества, нарушенную в среду обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ), восстановили в селе Гуево Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - написал Старовойт.

Ранее губернатор сообщал, что в среду ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево, пострадали пять человек, в том числе трое детей. Повреждения получили несколько домов, продуктовый магазин, а также линии электропередачи. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская область
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