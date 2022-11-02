Замкомандира батальона "Осетия" погиб в ходе спецоперации

По словам главы региона Сергея Меняйло, погибший Виктор Жидаев был скромным и мужественным человеком, большим патриотом, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 ноября. /ТАСС/. Заместитель командира добровольческого батальона "Осетия" Виктор Жидаев погиб в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Проводили в последний путь боевого товарища, заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Я знал "Витоса" - таким был его позывной - лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии". Скромный, мужественный человек. Большой патриот, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну", - говорится в сообщении.

По словам руководителя региона, за плечами Виктора Жидаева был большой боевой опыт. "Он говорил, что война с нацистами - это его личная война, это продолжение дела его деда, который в 1943-м ушел на войну из Мизура. "Нам надо просто один раз вычистить эту заразу и жить дальше спокойно", - говорил "Витос", - написал Меняйло.

Ранее сообщалось, что в спецоперации участвуют два сформированных летом добровольческих осетинских батальона, "Алания" и "Осетия", до 70% состава которых - уроженцы Осетии. Позднее сообщалось о создании третьего добровольческого отряда в республике.