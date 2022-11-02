В госпитале Астрахани за отвагу и мужество наградили раненых участников СВО

Награды, среди которых ордена Святого Георгия и медали "За отвагу" и "За спасение погибавших", получили пять человек

АСТРАХАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Высокие награды получили пять участников специальной военной операции, которые после получения ранений проходят лечение в военном госпитале Министерства обороны в Астрахани. Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Сегодня совместно с секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Анатольевичем Турчаком навестили в военном госпитале Минобороны РФ раненых бойцов - участников спецоперации. Андрей Анатольевич вручил государственные награды Российской Федерации, ведомственные награды Минобороны РФ пятерым бойцам: это знаки отличия ордена Святого Георгия, медали "За отвагу" и "За спасение погибавших". Ребята совершили героические поступки, настоящие подвиги, и, без сомнения, заслужили высочайшие награды", - написал он.

По словам Бабушкина, несмотря на ранения, многие из бойцов уже хотят вернуться на передовую, к боевым товарищам.

"Еще раз хочу поблагодарить наших героев за смелость, стойкость и мужество, пожелать им скорейшего выздоровления и возвращения домой, к семьям", - добавил губернатор.