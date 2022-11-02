Водителей в Москве предупредили о возможной гололедице в ночь на четверг

Тех, кто не сменил резину на зимнюю, просят воздержаться от поездок на машине

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Водителей в Москве предупредили о возможной гололедице в ночь на четверг из-за ожидающихся заморозков. Тех, кто не сменил резину на зимнюю, просят воздержаться от поездок на машине, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня ночью в столице ожидаются заморозки - столбики термометров опустятся до минус 4. Переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы. <...> Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при необходимости будет проведена противогололедная обработка особо опасных участков дорог.