Глава Белгородской области считает успешной работу полиции и ДНД в приграничных районах

Об этом Вячеслав Гладков сказал на встрече со старшим лейтенантом полиции Сергеем Наумовым, который представляет регион на федеральном конкурсе "Народный участковый - 2022" и следит за общественным порядком в селах Нехотеевка, Журавлевка, Малиновка и Отрадное

БЕЛГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает успешной совместную работу полиции, добровольных народных дружин (ДНД) и глав территорий в приграничных районах.

"Хочу отметить успешное взаимодействие полиции с сотрудниками добровольных народных дружин и глав территорий в приграничных районах", - сказал Гладков на встрече со старшим лейтенантом полиции Сергеем Наумовым, представляющим регион на федеральном конкурсе "Народный участковый - 2022". Губернатор отметил, что 26-летний участковый следит за общественным порядком на приграничных территориях - в селах Нехотеевка, Журавлевка, Малиновка и Отрадное и вместе с сотрудниками МЧС РФ лично участвовал в эвакуации более 2 тыс. сельских жителей в безопасное место.

"К сожалению, больше всего у нас происшествий зафиксировано в Нехотеевке и Журавлевке, но, несмотря на это, там меньше всего ситуаций с поступающими от жителей жалобами о пропаже имущества, чем на других аналогичных территориях", - сказал Гладков.

В пресс-службе губернатора в этой связи напомнили, что в прошлом году по поручению главы региона по программе обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территорий за счет средств областного бюджета для подразделений участковых уполномоченных было закуплено 35 единиц техники на общую сумму почти в 20 млн рублей. "На приобретение 90 автомобилей в 2022 году глава региона выделил дополнительно свыше 56 млн рублей, кроме того, в рамках реализации областного проекта "Формирование фонда служебного жилья для участковых уполномоченных полиции" были приобретены также дома и квартиры", - заключили в пресс-службе.