В Крыму план загрузки санаториев на 2023 год составят с учетом реабилитации участников СВО

Глава республики Сергей Аксенов ранее поручил разработать специальную программу для реабилитации военнослужащих и выражал готовность организовать в регионе отдых пострадавших при обстрелах Донецка и их семей

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить в план загрузки местных здравниц на 2023 год реабилитацию военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции.

"План загрузки крымских санаториев и учреждений здравоохранения на 2023 год должен составляться с учетом проведения реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации", - написал он в среду в своем Telegram-канале по итогам совещания о проблемных вопросах городского округа Саки и Сакского района.

Ранее Аксенов поручал разработать специальную программу для реабилитации военнослужащих российской армии, раненных в ходе специальной военной операции. Глава Крыма также выражал готовность организовать в регионе отдых пострадавших при обстрелах Донецка и их семей.