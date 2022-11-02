2 ноября, 18:14
Военная операция на Украине

В Крыму план загрузки санаториев на 2023 год составят с учетом реабилитации участников СВО

Глава республики Сергей Аксенов ранее поручил разработать специальную программу для реабилитации военнослужащих и выражал готовность организовать в регионе отдых пострадавших при обстрелах Донецка и их семей

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить в план загрузки местных здравниц на 2023 год реабилитацию военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"План загрузки крымских санаториев и учреждений здравоохранения на 2023 год должен составляться с учетом проведения реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации", - написал он в среду в своем Telegram-канале по итогам совещания о проблемных вопросах городского округа Саки и Сакского района.

Ранее Аксенов поручал разработать специальную программу для реабилитации военнослужащих российской армии, раненных в ходе специальной военной операции. Глава Крыма также выражал готовность организовать в регионе отдых пострадавших при обстрелах Донецка и их семей. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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