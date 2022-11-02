Восьмая фура "Зоодруг" с кормами для животных отправилась в ЛНР от Музея победы в Москве

В фуру загружено 8 тонн овса, 5,5 тонны пшеничной крупы, 2 тонны ячменя, 4,5 тонны корма для собак и кошек, ветеринарные препараты и ошейники от блох

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Фура всероссийской кампании "Зоодруг" с 20 тоннами кормов и лекарств в помощь приютам для бездомных животных, зооуголкам и конным клубам Луганской Народной Республики отправилась в среду от здания Музея победы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты России.

"Отправку очередной, уже восьмой по счету фуры "Зоодруг" мы специально приурочили к итоговому форуму Общественной палаты России, чтобы дать возможность как можно большему числу людей почувствовать сопричастность к нашему общему доброму делу, ведь его тема - "Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!", а участие в нем принимают и представители Общественных палат ДНР и ЛНР", - заявила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Елена Шаройкина, чьи слова приводятся в сообщении.

В фуру, которая едет в Луганск, загружено 8 тонн овса, 5,5 тонны пшеничной крупы, 2 тонны ячменя, 4,5 тонны корма для собак и кошек, ветеринарные препараты и ошейники от блох. За полгода кампании "Зоодруг" в Донецк, Луганск, Херсон, Мелитополь и Мариуполь отправлено восемь фур помощи общим весом более 150 тонн. Общий объем средств, направленных на помощь животным, составил более 15 млн рублей.

Всероссийская кампания "Зоодруг" была запущена 31 марта комиссией по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ. В ее рамках проводится сбор денежных средств, кормов и ветеринарных препаратов, осуществляется вывоз животных без владельцев в Россию, а помощь отправляется зоопаркам и приютам Донбасса. Оргкомитет кампании объединил 20 российских фондов и проектов, которые оказывают помощь диким животным и домашним питомцам. Сбор помощи проводится в здании Общественной палаты РФ на Миусской площади в Москве.