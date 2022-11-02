В Тульской области ввели ограничения на полеты беспилотников на территории региона

При этом использовать квадрокоптеры в работе смогут компании, подведомственные властям или выполняющие гособоронзаказ

ТУЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, запрещающий жителям, предпринимателям и организациям использовать на территории региона любые типы беспилотных летательных аппаратов. Право применять в работе квадрокоптеры, дроны оставлено за компаниями, подведомственными властям или выполняющим гособоронзаказ, сообщили в среду в пресс-службе облправительства.

"В Тульской области запрещено использование гражданами, индивидуальными предпринимателями и организациями любых беспилотных летательных аппаратов. Исключения составляют беспилотные гражданские воздушные суда (квадрокоптеры, дроны), используемые органами государственной власти Тульской области и подведомственными им организациями, территориальными федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Использовать беспилотники могут также организации, выполняющие государственный оборонный заказ, и компании, имеющие соответствующий договор с органами власти. "Запрет на использование беспилотников является обязательным для исполнения всеми лицами, находящимися на территории региона. В соответствии с действующим законодательством нарушение правил использования воздушного пространства влечет административную или уголовную ответственность (вплоть до лишения свободы на срок до семи лет)", - подчеркнули в пресс-службе.

В тексте указа отмечено, что решение принято в целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в Тульской области. В пресс-службе добавили, что собственники беспилотников обязаны поставить их на государственный учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта и обеспечить неукоснительное соблюдение правил госучета.