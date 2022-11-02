Базовые станции мобильной связи установят в рязанских селах, где живут более 100 человек

К работам планируется приступить в 2023 году

ТАСС, 2 ноября. Власти Рязанской области намерены повысить доступность мобильной связи в регионе за счет установки базовых станций во всех селах, где живут более 100 человек. Этот проект получил поддержку Минцифры РФ, сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.

"Плохая связь - реальная проблема для жителей. Это существенно осложнило нашу работу во время тушения лесных пожаров. Представил проект по созданию инфраструктуры связи. Собираемся построить опоры и установить базовые станции во всех населенных пунктах, где проживает больше 100 человек", - написал Малков.

Сигнал базовых станций, по его словам, позволит охватить территории в радиусе 3 км, включая и населенные пункты с меньшим количеством жителей. Работы планируют начать уже в 2023 году.

Малков отметил, что эта тема обсуждалась на встрече с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым. "Максут Игоревич одобрил подходы и подтвердил готовность выделить часть финансирования со стороны Минцифры РФ. Кроме того, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий", - добавил губернатор.