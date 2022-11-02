В США заявили, что решить проблему изменения климата без РФ, КНР и Индии нельзя

По словам спецпредставителя американского президента по вопросам климата Джона Керри, в США "всегда говорили о готовности вести диалог с Китаем по этим вопросам"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Решение проблемы изменения климата требует участия всех ведущих стран мира, в том числе, России, Китая и Индии. Об этом заявил в среду на брифинге в Госдепартаменте спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

"Решение проблемы изменения климата невозможно без участия Китая, без участия России и Индии, без диалога с ведущими державами и экономиками", - сказал он.

"Мы всегда говорили о готовности вести диалог с Китаем по этим вопросам", - добавил он.

Керри будет представлять США на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), которая пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 6-18 ноября.