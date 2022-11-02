На всех въездах в Ярославскую область создадут пункты весового контроля грузовиков

Первый пункт уже заработал в тестовом режиме в Ростовском районе региона

ТАСС, 2 ноября. Въезды в Ярославскую область оборудуют пунктами весового контроля грузовых машин, что позволит снизить ущерб, наносимый дорогам. Первый из них уже начал работать в тестовом режиме в Ростовском районе, сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

"Воздействие многотонных автомобилей - одна из главных причин преждевременного разрушения дорог. Поручил оборудовать все въезды в регион пунктами весового контроля. Один из них уже заработал в Ростовском районе. Пока он действует в тестовом режиме ", - написал Евраев.

По его словам, уже с 2023 года начнется взыскание штрафов, при этом остановки транспорта не требуется. "Ни с кем не получится договориться. Техника в автоматическом и круглосуточном режиме измеряет вес и габариты машины, определяет скорость и делает фотофиксацию. Въехал в регион с перегрузом - получи штраф", - отметил Евраев.

Для собственников транспорта создан сервис информирования о зафиксированных весогабаритных параметрах. На сайте можно по госномеру машины получить данные о нарушениях со всех пунктов контроля в регионе. "Мы заинтересованы в развитии транспортного и логистического сообщения, но в правовом поле", - добавил Евраев.