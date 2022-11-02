На Ставрополье откроют курсы по подготовке госпитальных медсестер

Обучение организует Минздрав региона

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Курсы по подготовке сестер милосердия для помощи врачам в госпиталях откроются в Ставропольском крае. Об этом сообщил руководитель края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

"Медицинские курсы по подготовке сестер милосердия для помощи врачам в госпиталях откроются в Ставропольском крае. Многие жители региона обращались с такой просьбой - хотели получить знания, чтобы помогать бойцам восстанавливать здоровье, излечивать раны. По моему поручению Минздрав региона подготовил специальную программу, доступную для изучения "с нуля", - говорится в сообщении.

Обучающая программа будет состоять из двух компонентов. Первый - на базе краевого центра медицины катастроф, где научат основам оказания помощи при угрожающих жизни состояниях. Второй компонент - на базе краевых медколледжей в Ставрополе, Буденновске, Пятигорске, Кисловодске. В них будут учить уходу за ранеными.

Обучение организует Минздрав Ставропольского края.

"Ставрополье через века пронесло и сохранило традиции медицинского добровольчества, помощи раненым воинам. Подвиг наших знаменитых сестер милосердия - Юлии Вревской, Риммы Ивановой, Матрены Наздрачевой вдохновляет людей по сей день", - написал губернатор.