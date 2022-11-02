На Ставрополье умер Герой Советского Союза Андрей Титенко

Ему было 103 года

ТАСС, 2 ноября. Последний живший в Ставропольском крае Герой Советского союза - участник Великой Отечественной войны Андрей Титенко умер в среду в возрасте 103 лет. Об этом сообщил руководитель края Владимир Владимиров.

"Ушел из жизни Андрей Лаврентьевич Титенко - почетный гражданин Ставрополья, последний живший в нашем регионе Герой Советского Союза - участник Великой Отечественной. Всего полтора месяца оставалось до его 104-летия", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

После войны Андрей Титенко занимался восстановлением Изобильненского района и всего Ставрополья.

"Несколько поколений изобильненцев помнят, как встречались с ним еще школьниками. Сам не раз бывал у Андрея Лаврентьевича, мы подолгу разговаривали - о войне и о мире, о людях, поступках и судьбах. Познакомил с героем своего младшего сына. Уверен, он сохранит на всю жизнь память об этих встречах и слова нашего земляка. В моем сердце они звучат и сейчас", - отметил Владимир Владимиров.