В Йошкар-Оле на 10 маршрутах общественного транспорта появятся аудиоэкскурсии с "Алисой"

В городе уже запустили первый тестовый маршрут

ТАСС, 2 ноября. Аудиоэкскурсии с помощью голосового помощника "Алиса" будут доступны в Йошкар-Оле весной 2023 года на 10 маршрутах общественного транспорта, которые охватят весь город. В среду был запущен первый тестовый маршрут, сообщил ТАСС руководитель Центра развития цифровых технологий Марий Эл, IT-разработчик Сергей Якунин.

"Мы сегодня запустили первый маршрут аудиоэкскурсий в голосовом помощнике "Алиса". Достаточно запустить навык в "Алисе", сесть в троллейбус, и система искусственного интеллекта проведет экскурсию. Мы к весне планируем запустить 10 таких маршрутов, которые охватят всю Йошкар-Олу", - сказал он.

Якунин отметил, что планируется для каждого маршрута разработать несколько вариантов экскурсий. Например, поэтическую и обзорную экскурсию о героях Великой Отечественной войны, архитектурную или об истории Йошкар-Олы в советское время.

"Алиса" начнет экскурсию с той остановки, на которой пассажир сел в транспорт. Для начала необходимо надеть наушники, выбрать маршрут, направление движения, вид экскурсии и остановку. Кусок текста рассчитан на расстояние между остановками. На участках, где в часы пик время может быть увеличено, есть дополнительные блоки", - пояснил IT-разработчик.

По его словам, планируется сделать эти экскурсии мультиязычными - на русском, марийском и татарском языках.

По словам Якунина, "Алиса" уже используется для объявления остановок в общественном транспорте города, при этом объявляет не только названия, но перечисляет находящиеся рядом социальные объекты, такие как поликлиники, музеи, театры и парки. Кроме того, Якунин добавил, что сейчас разрабатываются туристические маршруты с "Алисой" по музеям.