Учитель истории из Северной Осетии стал победителем всероссийского конкурса

Ибрагим Багаев стал лучшим в конкурсе "Педагогический дебют", ранее он также вошел в число победителей ежегодной Всероссийской премии для учителей истории "История в школе: традиции и новации - 2022"

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 ноября. /ТАСС/. Учитель истории и обществознания из Северной Осетии Ибрагим Багаев стал победителем всероссийского конкурса "Педагогический дебют". Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Сегодняшний день принес представителям нашей республики еще одну победу: учитель истории и обществознания центра образования "Эрудит" Ибрагим Багаев стал лучшим во Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют". Это один из самых крупных педагогических конкурсов в нашей стране, и победа в нем - знаковое достижение!", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что в этом году учитель осетинского языка и литературы Аланской гимназии Яна Бекоева выиграла в финале Всероссийского конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы - 2022", а Ибрагим Багаев в октябре вошел в число победителей ежегодной Всероссийской премии для учителей истории "История в школе: традиции и новации - 2022".

"Это значит, что растет уровень профмастерства, заинтересованности молодых кадров в том деле, которое они для себя выбрали. А в профессии учителя это определяющие понятия: без профессионального азарта, глубокого погружения в работу, искреннего увлечения своим предметом и воспитанниками в педагогике просто нечего делать!", - отметил Меняйло.