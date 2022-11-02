Глава ОНК Москвы призвал прекратить практику обвинения бизнесменов в создании ОПГ

По словам Георгия Волкова, статью об организации преступного сообщества иногда вменяют предпринимателям, чтобы заключить их в СИЗО и тем самым обойти запрет на их заключение под стражу по экономическим статьям

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков призвал прекратить практику применения статьи УК РФ о создании организованной преступной группы в отношении предпринимателей. Об этом глава ОНК рассказал в ходе выступления на форуме Общественной палаты "Сообщество" в Москве.

"Существует проблема 210 статьи УК РФ ("Организация преступного сообщества"), которую иногда вменяют предпринимателям, дабы заключить их в СИЗО и тем самым обойти запрет на их заключение под стражу по экономическим статьям. Мне известны случаи, когда по этой статье содержатся в изоляторе директор предприятия, его учредитель и бухгалтер. С точки зрения следствия они создали преступную группу. В суде зачастую такие дела разваливаются, но люди во время следствия не могли выйти на свободу и не могли подпасть под возможное объявление амнистии. Мы считаем, что подобная практика должна быть прекращена", - сказал правозащитник.

Волков также подчеркнул, что с точки зрения членов ОНК необходимо включить ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в перечень статей, на которые будет распространяться амнистия, законопроекты о которой сейчас готовятся в Госдуме. Но с поправкой - исключительно, если лицо являлось субъектом предпринимательской деятельности.

"После начала СВО два раза поднимался вопрос об амнистии. Оба соответствующих законопроекта сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Но ни один из документов не подразумевает амнистию по ст. 159, ч. 4. Ее вменяют основному количеству бизнесменов. Тем самым обходится запрет на содержания в СИЗО предпринимателей. Только в столичных СИЗО сейчас находятся около 1 тыс. человек", - отметил Волков.

Кроме того Волков призвал создать простой и надежный механизм налогообложения для предпринимателей. "Сегодня в проверках бизнеса налоговыми органами в досудебном порядке фактически отсутствует презумпция невиновности. Это в корне неверно. Необходим прозрачный механизм налогообложения, в понимании сути которого не нужно нанимать армию юристов и бухгалтеров. В таком механизме должен смочь разобраться обычный предприниматель, не прибегая к высоким затратам и сложным консультациям", - отметил глава ОНК Москвы.