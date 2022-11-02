Правозащитники создадут рейтинг соблюдения прав человека в российских СИЗО и колониях

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, для этого запустят специальный сайт, а позже - мобильное приложение

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников объявил о создании интернет-проекта, предусматривающего формирование рейтинга соблюдения прав человека в российских СИЗО и колониях.

"Ни в одной стране мира нет таких органов общественного контроля за местами принудительного содержания, как в РФ. Я общался с разными правозащитниками из Скандинавии, Германии, США. Мы пришли к выводу, что большинство наших пенитенциарных учреждений находится на уровне европейских, а местами даже лучше, чем они. В связи с этим появилась идея создать интернет-рейтинг отечественных СИЗО и колоний, а также канал обратной связи между заключенными, их родственниками, правозащитниками и администрацией этих учреждений. Мы планируем, что в будущем этот проект будет распространен на весь мир, для чего мы рассчитываем привлечь к его деятельности наших коллег из-за рубежа", - сказал Мельников в среду в ходе выступления на форуме Общественной палаты "Сообщество" в Москве.

Он отметил, что для этого в четверг будет запущен специальный сайт zindan.org, у него уже есть мобильная версия, а вскоре появится и мобильное приложение. "На этом сайте все люди, так или иначе причастные к пенитенциарной системе (администрация этих учреждений, родственники заключенных, правозащитники и журналисты), могут обсуждать уровень соблюдения прав человека в том или ином СИЗО или колонии, сравнивать с другими аналогичными местами, а самое главное - на этом сайте будет кнопка обратной связи с руководством учреждений и правозащитными организациями для решения тех или иных проблем, связанных с соблюдением прав заключенных", - сказал Мельников. На этом ресурсе будут также публиковаться нормативные документы, которые необходимы для ежедневной жизнедеятельности заключенных и организации взаимодействия между ними и их родственниками. Кроме этого, данный сайт будет способствовать социализации людей, уже отбывших наказание, там будет публиковаться полезная для них информация.

По словам Мельникова, целью проекта является не только развитие общественного контроля в различных государствах, но и создание международной хартии, в которой будут прописаны общие принципы защиты прав заключенных во всем мире.