Эксперт: решение выпустить дельфинов в море без адаптации было ошибкой дельфинария

По словам руководителя центра спасения млекопитающих "Дельфа" Татьяны Белей, нужно организовать мониторинг состояния выпущенных в море животных

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Решение выпустить дельфинов из дельфинария в Севастополе в холодное время года без предварительной адаптации было ошибкой, оно может говорить о том, что в дельфинарии животных могла ждать худшая участь. Такое мнение высказала ТАСС руководитель центра спасения млекопитающих "Дельфа" Татьяна Белей.

В среду в соцсетях появилось видео, на котором на пляже Севастополя в море выбрасывают дельфинов, предположительно, из местного дельфинария. Ситуацию прокомментировал губернатор города Михаил Развожаев - он пообещал, что власти приложат усилия к спасению животных. К ситуации также подключились полиция и прокуратура.

"Выглядит такой выпуск максимально плохо, даже если он и был как-то запланирован дельфинарием. В темноте, брошены на мелководье сразу после транспортировки <…> - огромнейший стресс для них. В зиму выпускать дельфинов также намного более рискованно, чем поздней весной или летом. Но я подозреваю, если владелец решился на такой шаг, значит в его дельфинарии в ближайшее время их ждала бы еще более худшая участь. Сколько дельфинов пропало без вести в таких заведениях?" - сказала Белей.

По ее словам, после долгой жизни в неволе животных нужно выпускать в море только после реабилитации. "Чтобы дельфин привык к морю, большому пространству, вспомнил, как охотиться на живую рыбу, перестал ассоциировать человека как источника пищи. Для всего этого нужен вольер в море", - пояснила эксперт.

Она также добавила, что необходимо организовать мониторинг состояния выпущенных в море дельфинов, и в случае, если животные не смогут самостоятельно адаптироваться, обеспечить их реабилитацию в специальном центре.

"Если дельфины останутся в акватории Крыма и не смогут сами добывать рыбу, будут явно плохо себя чувствовать, местные организации <…> будут решать, куда их можно забрать. Если мы увидим этих афалин (черноморских дельфинов - прим. ТАСС) у побережья Краснодарского края в плохом состоянии, мы будем искать варианты. Пока своего вольера в море у нас нет, но, я думаю, временный вольер для реабилитации мы сможем найти, где разместить", - добавила собеседница агентства.