Жительницы Дагестана отправили 2 тыс. пар шерстяных носков для военнослужащих в зоне СВО

Носки для военных связали мастерицы из Дахадаевского района региона

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. пар теплых носков связали жительницы Дахадаевского района для военнослужащих в зоне проведения СВО на Украине. Об этом в среду ТАСС сообщила член Союза женщин Дагестана Айна Сеидова.

"В Дахадаевском районе с 10 по 31 октября была запущена акция "Согреем наших защитников" от совета женщин района, в рамках которой местные мастерицы связали более 2 тыс. пар теплых носков для военнослужащих в зоне проведения СВО", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, к работе подключились неравнодушные женщины практически со всего района.

"Хочется отметить работу председателей советов женщин сельских поселений, которые активно подключились к акции, проводили разъяснительную работу среди населения", - добавила она.