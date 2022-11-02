В Москве задержали каскадера Игоря Панина после конфликта с полицейскими

По словам каскадера, к нему подошли трое сотрудников ППС в нетрезвом виде и пытались вытащить его из машины

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Каскадер Игорь Панин задержан на западе Москвы после конфликта с сотрудниками патрульно-постовой службы. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Андрей Алешкин.

"Со слов доверителя, неустановленные лица к нему подошли около "Азбуки вкуса" на Осеннем бульваре, 8 и пытались вытащить его из машины. Причины действий этих людей он не может объяснить", - сообщил Алешкин. После чего, опасаясь за жизнь находящихся в машине двух детей и жены, он пытался уехать, но был остановлен полицейскими. На место были вызваны сотрудники ГИБДД, сейчас каскадер направлен на медицинское освидетельствование. Как рассказал Алешкин, Панин позвонил в службу 112 и написал встречное заявление на сотрудников, с которыми произошел конфликт, приехавшему наряду полиции.

Сам Панин уточнил ТАСС, что к нему подошли около магазина трое сотрудников патрульно-постовой службы Крылатского района и пытались выдернуть его из машины. Он утверждает, что сотрудники были в нетрезвом состоянии, так как отмечали праздник в ресторане рядом. По его словам, полицейские утверждали, что Панин пытался сбить человека на своей машине, однако он говорит, что машина в этот момент была припаркована, так как он ждал жену из магазина.

Комментарием московской полиции ТАСС не располагает.

Игорь Панин является членом Всемирной академии трюка (США), вице-президентом Федерации исторического фехтования России, президентом Федерации экстремальных видов спорта, вице-президентом Международной академии трюка, а также занимает должность руководителя объединения каскадеров "Мастер". Он был экшн-директором программ "Фактор страха", "Трюкачи", "Золотой Орел" и других, а также снимался в ряде известных российских сериалов.