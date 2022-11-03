В Севастополе начнут операцию по спасению выброшенных в море дельфинов

По словам губернатора Михаила Развожаева, афалин попытаются найти дрессировщик из дельфинария Коктебеля вместе со специалистами Севприроднадзора

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Операция по спасению дельфинов, выброшенных в море на пляже Севастополя, начнется рано утром в четверг, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Только что переговорил с руководителем нашего Севприроднадзора - Юлией Анатольевной Гавриловой. Ситуация следующая: четыре дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Есть человек - дрессировщик из дельфинария Коктебеля, она работала именно с этими дельфинами изначально. Утром она вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин", - написал Развожаев.

По его словам, есть надежда, что дельфины узнают дрессировщицу, отзовутся на ее сигналы и подплывут к лодке. "Дальше уже дело техники: нужно аккуратно поймать их в сети, поднять на лодку и потом уже в специальной машине транспортировать в "порт приписки" - дельфинарий Коктебеля", - добавил губернатор.

Он также привел мнение специалистов, согласно которому животные из дельфинария погибнут в открытом море. "Они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее. Ситуация, безусловно, сложная, но шансы спасти дельфинов есть", - пояснил он.

В среду вечером на пляже Севастополя в море были выброшены дельфины предположительно из севастопольского дельфинария.