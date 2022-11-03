В России создали систему мониторинга состояния авиационной техники

Она позволяет прогнозировать возможные отказы и разрушения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Первую отечественную систему мониторинга состояния конструкций самолетов и вертолетов, позволяющую прогнозировать возможные отказы и разрушения, создали российские специалисты. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель компании-разработчика НИЦ "ИРТ" Владимир Каргопольцев.

Система мониторинга представляет собой набор миниатюрных датчиков различной физической природы (датчики акустической эмиссии, деформации, температуры, коррозии и др.), которые установлены в конструкции авиатехники и ведут комплексное измерение различных параметров их состояния. Полученная информация обрабатывается с помощью программного комплекса и в доступной форме выводится на ноутбук авиационного техника.

"Мы с помощью этой системы понимаем не только состояние машины, мы можем понять всю историю развития проблемы. Можем прогнозировать остаточный ресурс летательного аппарата и наступление предотказного состояния", - рассказал Каргопольцев.

По его словам, датчики системы непрерывно контролируют состояние значимых элементов конструкции машины в процессе полета. Они фиксируют начало появления дефектов, их развитие, появление трещин и информируют о возможном нарушении целостности конструкций.

Ученый также отметил, что идет дальнейшее развитие системы с использованием нового поколения датчиков с расширенными возможностями, увеличение охвата контролируемых элементов летательных аппаратов, их агрегатов и систем.

Работы по созданию этой системы мониторинга самолетов и вертолетов начались в 2015 году, когда НИЦ "ИРТ" и Фонд перспективных исследований запустили научно-исследовательскую работу "Хрусталь". Работа была успешно завершена в 2017 году и показала, что принципиально возможно на участке композитного материалы размером метр на метр тремя маленькими датчиками определять место энергии удара и возникновение трещин при отсутствии внешних видимых повреждений композитной панели.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.