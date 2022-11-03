Россияне в этом году не удостоены японских орденов Восходящего солнца

Последний раз они не попали в список награжденных весной 2019 года

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Представители России в этом году не были удостоены японских орденов Восходящего солнца, следует из опубликованного в четверг по случаю Дня культуры постановления правительства Японии.

В предыдущем списке, который был обнародован 29 апреля в День Сёва (день рождения бывшего императора Хирохито - прим. ТАСС), россиян также не оказалось. Обычно россиянам регулярно присуждаются подобные ордена. Списки японские власти публикуют дважды в год.

Последний раз граждане России не попадали в него весной 2019 года. При этом осенью того же года ордена разных степеней были присуждены специальному представителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, исполнительному директору Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергею Крикалеву, а также еще трем россиянам.

В общей сложности в четверг наград были удостоены 4 118 граждан Японии и иностранцев. Среди них - знаменитая дизайнер-модельер Дзюнко Косино, бывший исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор и бывший советник президента США по национальной безопасности Томас Донилон.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены десятки граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии.