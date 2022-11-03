На Чукотку в навигацию 2022 года завезли вдвое больше грузов, чем в 2021 году

ТАСС, 3 ноября. /ТАСС/. Более 250 тыс. тонн грузов без учета топлива завезли на Чукотку в навигацию 2022 года. Это вдвое больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба окружного правительства.
"В морских портах Чукотского автономного округа завершается навигационный период 2022 года, выполнено более 60 судозаходов. По предварительным данным, на территорию округа завезли более 250 тыс. тонн груза без учета топливной навигации - это в два раза больше по сравнению с предыдущим годом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отличительной чертой навигации этого года стало то, что все суда приходили в округ полностью загруженные. Также в навигации были задействованы суда с большей вместимостью, что позволило завести больше груза при меньшем количестве судозаходов по сравнению с 2021 годом. Ледовая обстановка в акваториях позволяет завершить навигацию в плановый период, до середины ноября 2022 года.
В 2021 году сроки навигации существенно сдвинулись из-за глобального кризиса логистики, когда грузы перенаправляли из Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области, которые отправляли с задержками. В некоторых магазинах Чукотки наблюдались перебои с продуктами, которые оперативно устранялись организацией дополнительных доставок продовольствия. Навигация 2021 года на Чукотку завершилась только в декабре, существенно позже обычного.