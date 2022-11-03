Аэропорт Иркутска возобновил работу после ликвидации последствий инцидента с самолетом

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, взлетно-посадочную полосу освободили и расчистили

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Взлетно-посадочную полосу иркутского аэропорта освободили от самолета, у которого при посадке в среду повредились шасси, аэродром возобновил прием воздушных судов. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт возобновил работу. Полосу освободили и расчистили", - сказал собеседник агентства.

Ранее из-за инцидента как минимум 11 рейсов были направлены в Улан-Удэ и Красноярск. По данным онлайн-табло аэропорта, эти самолеты уже начали прибывать в Иркутск. Также из Иркутска вылетели самолеты задержанных рейсов.

В среду днем при посадке в аэропорту Иркутска у самолета Airbus А-320-200 авиакомпании "Уральские авиалинии", прилетевшего из Душанбе, произошло повреждение четырех пневматиков основных стоек шасси воздушного судна. По данным следственных органов, которые начали проверку, на борту находились 83 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.