В Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину, угрожавшего взорвать поезд

Возбуждено уголовное дело

ХАБАРОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Транспортные полицейские в Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину, угрожавшего взорвать поезд. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"В дежурную часть Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о неадекватном поведении пассажира поезда, следовавшего по маршруту "Комсомольск - Тында", который после употребления спиртных напитков, не сошелся во мнении с попутчиком и угрожал взорвать железнодорожный состав", - говорится в распространенном сообщении. Полицейские задержали мужчину и доставили его в дежурную часть.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.