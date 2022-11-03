В Новосибирске в 2023 году реконструируют стадион "Спартак"

По словам президента АО "РАТМ-Холдинг" Эдуарда Тарана, холдинг уже предоставил мэрии программу реконструкции и капитального ремонта старой трибуны

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Стадион "Спартак" в центре Новосибирска, трибуны, освещение и другая инфраструктура которого уже несколько лет нуждаются в ремонте, реконструируют в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС в четверг президент АО "РАТМ-Холдинг", владеющего 56,34% акций стадиона, Эдуард Таран.

"Мы приняли решение о реконструкции <...> стадиона, при этом оставшаяся территория также будет подлежать освоению, смотрим разные подходы. Я думаю, что сама реконструкция, ремонт - это следующий год, здесь определяем бюджет вместе с мэрией", - сказал Таран.

Он добавил, что холдинг предоставил мэрии программу реконструкции стадиона "Спартак" и капитального ремонта старой трибуны.

Таран добавил, что планируется строительство новой футбольной арены в Новосибирске. В министерстве спорта Новосибирской области ТАСС пояснили, что вопрос реализации проекта по строительству футбольной арены в Новосибирске включен в перечень перспективных инвестиционных проектов до 2030 года и будет рассматриваться по итогам завершения строительства Ледовой арены, начиная с 2023 года.

АО "Стадион "Спартак" на 56,34% принадлежит АО "РАТМ-Холдинг", остальная часть акций находится в собственности комитета по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска. "РАТМ-Холдинг" владеет контрольным пакетом акций стадиона с 2006 года. Ранее неоднократно заявлялось, что трибуны, освещение и другая инфраструктура "Спартака" требуют срочного ремонта, поскольку они близки к аварийному состоянию.