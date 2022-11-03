На Ямале смертность от онкозаболеваний в два раза ниже среднероссийского уровня

С начала года выявили 840 случаев, сообщили в местном департаменте здравоохранения

ТАСС, 3 ноября. Показатель смертности из-за онкологических заболеваний в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в два раза ниже среднероссийского уровня. Снижения смертности удалось достичь благодаря комплексу мер, направленных на профилактику и раннее выявление злокачественных новообразований, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

"На Ямале смертность от онкологических заболеваний в два раза ниже среднероссийского уровня. Снижения смертности удалось достичь благодаря реализуемым мероприятиям на территории ЯНАО - комплексу мер, направленных на профилактику и раннее выявление злокачественных новообразований", - сообщили в департаменте.

С начала 2022 года врачи выявили в регионе 840 случаев онкологических заболеваний, в 2021 году за аналогичный период было выявлено 854 случая. Показатель смертности от заболеваний в регионе стал одним из самых низких в стране и составляет 83,9 на 100 тыс. населения.

Всего в ЯНАО на диспансерном учете состоят 6,8 тыс. человек, из них 63% находятся в стойкой ремиссии, они продолжают наблюдаться у врачей-онкологов и находиться под диспансерным наблюдением. Выявляемость на ранних стадиях составляет более 60% случаев.